Tijdens de laatste PlayStation 5 Showcase werden onder andere gameplaybeelden getoond van Spider-Man: Miles Morales. De stream toonde de game visueel echter niet van zijn beste kant. Nu zijn er twee video’s verschenen die dat wel doen.

YouTuber SnazzyAI heeft de gameplaybeelden van de eerder genoemde showcase bewerkt, zodat deze in 4K en op 60 frames per seconde worden weergegeven. Spider-Man: Miles Morales is te spelen in 60 fps – alleen zal de resolutie hoogstwaarschijnlijk niet native 4K zijn – dus het geeft een goede indruk van hoe dit eruitziet. Het resultaat kan je hieronder bekijken.