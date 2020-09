In juli dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat Remothered: Broken Porcelain zijn releasedatum niet zou halen. De game werd uitgesteld van augustus naar 20 oktober. Modus Games en Stormind Games hebben nu laten weten dat de releasedatum wederom is veranderd.

De ontwikkelaar heeft toch iets minder tijd nodig gehad dan in juli werd verwacht, want Remothered: Broken Porcelain zal een week eerder verschijnen dan eerder aangegeven. De horrorgame zal nu op 13 oktober uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.