Resident Evil 8: Village werd in juni aangekondigd voor next-gen consoles en pc, maar Capcom insider Dusk Golem is van mening dat er nog een aankondiging zal volgen omtrent andere platformen waar het spel ook op zal uitkomen. Hij meent dat het nieuwste deel in de franchise ook zal verschijnen voor de PlayStation 4 en Xbox One.

Volgens Dusk Golem was het de bedoeling dat Resident Evil 8: Village al in januari 2021 zou verschijnen, maar het coronavirus heeft er voor gezorgd dat dit later zal gebeuren. Het was daarnaast altijd al de bedoeling dat de game ook op de huidige generatie consoles zou verschijnen en Capcom is hier niet van afgestapt.

Als de Capcom insider gelijk heeft, dan volgt er dus nog een aankondiging dat PlayStation 4- en Xbox One-bezitters ook kunnen genieten van deze game.

So I've said before that I know for a fact (before COVID) this game was launching a cross-gen game aiming for a January 2021 release date.

Let me just say I got 100% confirm the game is still cross-gen, that will be revealed soon, release date is still aiming for first-half 2021.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 22, 2020