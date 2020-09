De nieuwe uitbreiding van Destiny 2 – Beyond Light – laat nog eventjes op zich wachten, maar we zijn in de afgelopen weken al wel wat meer te weten gekomen over de nieuwe Stasis subclasses: Shadebinder, Behemoth en Revenant. Om de hype nog wat verder op te voeren, heeft Bungie weer een nieuwe trailer vrijgegeven, die simpelweg ‘Europa’ heet.

De trailer is iets korter dan twee minuutjes, maar dat maakt de beelden niet minder sfeervol. Een aantal nieuwe Stasiskrachten passeren de revue, maar ook lijken bestuurbare tanks terug te keren naar Destiny 2.

Destiny 2: Beyond Light verschijnt op 10 november voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Op een later punt zijn ook de next-gen consoles aan de beurt, maar een specifieke datum is nog niet bekend.