Eerder deze maand liet Mojang Studios ons al weten dat hun ultrapopulaire sandbox-titel Minecraft ook PlayStation VR zou bezoeken. Hét grote moment is nu eindelijk daar, want vanaf nu kunnen we de geblokte wereld van Minecraft ook in virtual reality aanschouwen.

De PS VR ondersteuning komt er middels een gratis update, die iedereen vanaf nu kan downloaden. Uiteraard ben je niet verplicht om de game in vr te spelen, maar als je een headset hebt liggen, kan je dus zonder problemen even deze nieuwe modus verkennen. De launch trailer voor die update kan je hieronder bekijken.