Eén van de accessoires voor de aankomende PlayStation 5 is natuurlijk de PlayStation 5 HD Camera, die €59,99 gaat kosten. Details waren tot nu toe vrij schaars, maar inmiddels heeft Sony een nieuwe webpagina vrijgegeven die een aantal details onthult. De camera zelf beschikt over dubbele lenzen met een resolutie van 1080p en het werkt naadloos met de ingebouwde tools van de PlayStation 5 om de achtergrond te verwijderen.

Daarbij lijkt de camera ook samen te gaan werken met de ‘Create’ knop van de DualSense controller. Dit moet het mogelijk maken om een korte opname van jezelf te maken terwijl je een headshot uitdeelt of om een livestream te starten. Er is natuurlijk niks leuker dan voor al je Twitch kijkers af te gaan terwijl je voor de honderdste keer het loodje legt in Demon’s Souls.

“Capture yourself in smooth, sharp full-HD with the camera’s dual wide-angle lenses as you live out your most epic gaming moments. Quickly create a recording or a broadcast of yourself and your gameplay, with your DualSense™ wireless controller’s Create button.”