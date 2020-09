Supermarket Shriek is al een tijdje beschikbaar via de Microsoft Store, maar is vanaf 23 oktober ook verkrijgbaar voor andere platformen, waaronder de PS4.

Het is misschien een beetje een vreemde game, maar deze staat wel bijna altijd garant voor een ouderwets goede tijd. De kartracer Supermarket Shriek laat je in een winkelwagentje door een supermarkt vol extreme obstakels parcoursen en dat gaat niet altijd even goed. Hoe harder je schreeuwt, hoe sneller je gaat! Maar opgepast: besturing wordt dan ook steeds moeilijker.

Je kunt de game niet enkel solo spelen, maar ook met iemand samen op de bank. Als je nog steeds geen idee hebt waar we het over hebben, check dan de trailer hieronder.