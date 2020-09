Het zesde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare en Warzone gaat op dinsdag 29 september van start en daarom komt Infinity Ward aankomend weekend met dubbel XP voor je level, wapens en tiers, zoals je gisteren kon lezen. Met de komst van een nieuw seizoen mogen we echter ook nieuwe toevoegingen en veranderingen in Verdansk verwachten.

Die worden getoond in een nieuwe trailer die Activision online heeft gezet. Deze trailer laat Nikolai en Farah zien, die als Operators naar de Battle Royale game komen. Ook laat de trailer zien dat er een metro wordt toegevoegd, waarover onlangs al geruchten waren. Dat is nu dus bevestigd.

Tot slot krijgt het zesde seizoen uiteraard een nieuwe Battle Pass, met wederom 100 Tiers. Tevens kun je hiermee 1300 nieuwe Call of Duty Points vrijspelen.