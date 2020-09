De gameindustrie lijkt langzaamaan bij te komen van de schokgolf die afgelopen maandag ontstond toen het nieuws naar buiten kwam dat Microsoft voor 7,5 miljard dollar Zenixmax koopt, het moederbedrijf van Bethesda. In navolging daarvan komt er nu een nieuw weetje naar buiten. Blijkbaar was Sony al een tijdje met Bethesda aan het onderhandelen over tijdelijke exclusiviteit van Starfield voor de PlayStation 5. Kinda Funny’s Imran Khan laat dat op Twitter weten.

FUN NOTE: Sony had been negotiating timed exclusivity on Starfield as recently as a few months ago. Going to guess either those talks are done or the price suddenly went way, way up.

