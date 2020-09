Op Twitter laat ontwikkelaar Naughty Dog weten dat ‘Outbreak Day’, de fictieve datum waarop het cordyceps virus in het universum van The Last of Us uitbrak, van naam is veranderd. Dat heeft uiteraard te maken met de pandemie die de wereld sinds begin dit jaar in zijn greep houdt. Vanaf nu heet het simpelweg ‘The Last of Us Day’.

Daarnaast maakt Naughty Dog bekend dat we de komende dagen ‘spannende dingen’ mogen verwachten. Reken maar niet op de aankondiging van een nieuwe game, maar eerder speciale merchandise en PlayStation 4-thema’s. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er meer over de aankomende The Last of Us HBO tv-serie wordt onthuld.