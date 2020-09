Dit is een wat langere Jouw mening dan gebruikelijk, omdat het onderwerp eigenlijk zeer uniek is. Mocht het je zijn ontgaan: Microsoft heeft voor een schamele 7,5 miljard dollar ZeniMax/Bethesda gekocht. Het is een zeer agressieve move van Microsoft, maar ook wel eentje die wellicht nodig was. Veel van de games van Microsofts Xbox Games Studios zijn nog in ontwikkeling en behalve een mooi vooruitzicht en veel third-party games in Game Pass, heeft Microsoft weinig tegenover de exclusives van Sony te zetten, iets waar gamers erg veel waarde aan hechten. Met deze overname ziet het portfolio van Microsoft er ineens veel mooier uit, zodanig zelfs dat Xbox en PlayStation elkaar nu écht strijdlustig aan kunnen kijken.

We moeten er ook wel bij vermelden dat de overname door Microsoft misschien wel goed is voor de industrie. Begrijp ons niet verkeerd, het opkopen van studio’s en zelfs hele uitgevers is een discussie apart, maar het is meer dat zich er ook alternatieve scenario’s voor konden doen. Zo blijkt dat ZeniMax/Bethesda gewoon te koop was en potentiële kopers ook Amazon, Google en Tencent konden zijn. Stel je eens voor dat Google ZeniMax/Bethesda had gekocht, dan waren al die mooie IP’s exclusief op Stadia te spelen… wellicht met een meer strikte exclusiviteit, gezien Stadia lang niet zoveel voeten in de aarde heeft als de gevestigde namen.

Microsoft en veel van de studio’s die nu opgekocht zijn door hen, konden het in het verleden toch al goed vinden. Wat te denken van de eerste RAGE, die op Xbox 360 op 60 fps draaide en op de PS3 op 30 fps, terwijl John Carmack de Xbox 360 de hemel in prees, Quake 4 was een launchtitel voor de Xbox 360 en Prey (2006) was een console exclusive. Nu heeft Prey een reboot gehad die werd ontwikkeld door een andere studio, maar het cirkeltje is met deze overname weer rond. Maar er is natuurlijk meer waarom deze overname in lijn staat met Microsoft.

The Elder Scrolls III: Morrowind was een Xbox exclusive. Deel vier genaamd Oblivion werd eerst op de Xbox 360 gelanceerd en pas een jaar later kwam er een PS3-versie op de markt. In de franchise was er dus bij Skyrim pas sprake van een multiplatform launch, zonder dat groepen fans dienden te wachten. Nu het IP in handen is van Microsoft, wordt het een mooi Game Pass lokkertje wat uiteindelijk ook het doel is geweest van deze gigantische overname.

Want dat blijft nog altijd de focus van Microsoft, de zielen van gamers veroveren met Game Pass en met de huidige line-up van verschillende games zal dat volgens mij aardig gaan lukken en anders op termijn wel. Hoewel per game nog bekeken wordt of iets uitgebracht zal worden op de PS5 (The Elder Scrolls Online zal wel multiplatform blijven), kan je er vanuit gaan dat de meeste IP’s exclusief zullen zijn/blijven op het Xbox platform. Microsoft is ook nog lang niet klaar met overnames. De geldautomaat is net opgewarmd en meer zal volgen, zei de CEO. De geruchten die al zeer lang de kop opsteken draaien om SEGA. Ook niet heel gek, want ook met dit bedrijf heeft Microsoft een geschiedenis.

Kort na het ‘overlijden’ van de DreamCast kwamen een paar van de SEGA IP’s uit op de Xbox (Shenmue 2, Jet Set Radio, Outrun 2 en meer), dus de band is er. Tegenwoordig vind je ook de Yakuza franchise in Game Pass terug en met de launch van de Xbox Series S | X verschijnt het nieuwe deel zelfs tijdelijk exclusief voor deze systemen. Microsoft wil natuurlijk al lang echt een voet aan de grond krijgen in Japan en met SEGA zouden ze een uitstekende ingang hebben. Mogelijk dat we hier binnenkort meer over horen, hoewel Microsoft een overname van SEGA tijdens de TGS heeft ontkend. Een overname hoeft overigens niet per se, het kan ook om een serieuze samenwerking gaan.

Het zijn grote antwoorden op Sony, die zich met de vorige generatie gevestigd heeft als een partij die op een constante manier met exclusieve content komt. Microsoft zette in het verleden heel erg veel in op deals, iets wat uitgerekend Sony nu doet. Dat is misschien nog de meest vervelende vorm van exclusief iets aanbieden, want is het echt nodig geweest voor Sony? Ze kunnen prima teren op de reeks exclusives die ze hebben, het antwoord is echter duidelijk.

Tijdens deze generatie was het een nogal eenzijdig aangezicht, want Sony bood variatie in de exclusives (zowel first- als third-party) terwijl Microsoft mondjesmaat wat uitbracht. Het is niet gek dat de Xbox One niet zo’n succes is geworden, de launch verliep volstrekt waardeloos en ook het gebrek aan exclusives voorkwam het bieden van een meerwaarde. Sony had het wat dat betreft veel beter voor elkaar. Maar dat gaat nu veranderen, want door de overnames creëert Microsoft een zeer gepolariseerd landschap, omdat ze in potentie veel meer te bieden hebben dankzij de partijen die ze aan zich gebonden hebben.

Sony zou daar echter op kunnen antwoorden door de samenwerking met Capcom, Konami en Square Enix, om een paar partijen te noemen, te intensiveren. Een overname zou ook kunnen, maar of Sony zover gaat om een hele uitgever over te nemen… dat is een beetje de vraag. Duidelijk is dat de verhoudingen nu echt anders zullen liggen en dat is de kern van het verhaal. Als multiplatform gamer zul je hier ontzettend van gaan profiteren, want in plaats van scheve verhoudingen in het aanbod van exclusieve content, zal het veel meer gelijk op kunnen gaan. Als je beide consoles haalt, dan weet je dat je op beide platformen kan genieten van een reeks mooie titels. Ben je gebonden aan één platform wegens wat voor reden dan ook, dan kan de keuze erg lastig zijn, want je volgt je vrienden en als die op het platform spelen waar ‘jouw’ games niet op uitkomen, dan is dat een vervelend dilemma.

Ik ben een multiplatform gamer, dus dit is alleen maar mooi om te zien. Microsoft heeft de strijd om de consument aangewakkerd en na een generatie met eenzijdige concurrentie komt het nu van twee kanten. Als multiplatform gamer zal ik hier optimaal van gaan profiteren en dat is een verdomd fijn vooruitzicht. Maar ik snap ook dat het getouwtrek tussen de twee bedrijven met exclusieve (tijdelijke) deals platformgebonden gamers niet ten goede komt.

Naar ons idee een interessante discussies. Dus, wat vinden jullie ervan? Laat het hieronder zeker weten, en, ik druk het ten zeerste op jullie hart, wees lief voor elkaar. Het is en blijft entertainment.