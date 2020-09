Een interessant gerucht is vandaag opgedoken omtrent Metal Gear Solid. Volgens het YouTube-kanaal RedGamingTech – die in het verleden al vaker correcte informatie deelde – is er een remake van de eerste Metal Gear Solid in ontwikkeling voor de PlayStation 5 en pc.

Volgens de bron van het kanaal gaat het om een volledige remake en niet een port of een remaster. Daarnaast stelt het kanaal dat Metal Gear Solid 2, 3 en 4 allemaal opnieuw uitgebracht zullen worden, maar hierbij klinkt het alsof het om remasters gaat. Ook is niet duidelijk of het hier PS5-games betreft.

Interessant is dat PushSquare in hun berichtgeving aanstipt dat dit gerucht aansluit op wat zij hebben begrepen. Zo zou Sony op zoek zijn naar exclusieve deals en dit zou er dan één van zijn. Ook de geruchten omtrent Sony en Konami blijven maar aanhouden.

Als ontwikkelaar en uitgever doet Konami niet bijster veel op het moment, terwijl ze wel prachtige IP’s hebben. Een terugkerend gerucht is bijvoorbeeld dat Sony betrokken zou zijn bij een reboot van Silent Hill, die eveneens exclusief voor de PlayStation zou zijn.

Ook gingen er geruchten dat Sony een deel van de IP’s van Konami over had genomen, maar dat is inmiddels weer ontkracht. Desalniettemin lijkt er wat te borrelen en een remake van Metal Gear Solid… dat klinkt ons niet verkeerd in de oren. Wat jij?