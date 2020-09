Ter navolging van de ‘Europa’ trailer van gisteren heeft ontwikkelaar Bungie een speciale webpagina van Destiny 2: Beyond Light live gezet, waar we onder andere de map van het eerdergenoemde Europa kunnen terugvinden. Via de site kun je tevens de beschrijvingen van een aantal locaties terugvinden, zoals de ‘Eventide Ruins’ en ‘Charon’s Crossing’.

Een aantal van de locaties heeft ook een paar mooie screenshots, die hieronder terug te vinden zijn. Ten slotte heeft de Amerikaanse studio nog de patchnotes van update 1.59 vrijgegeven, die vooral bedoeld is om een aantal kleinere bugs op te lossen. Ook de patchnotes kun je – natuurlijk – hieronder teruglezen.

Weapons The Refurbished Black Armory shader now drops 100% of the time when dismantling Black Armory Refurbished weapons acquired from completing Forge Ignition activities. Abilities Fixed a crash that could occur when too many arrows were shot into a Titan’s barricade.