Grand Theft Auto V is sinds vorige week alweer zeven jaartjes oud, maar de game blijkt nog steeds een enorme verkoophit te zijn. Begin augustus kwam zelfs naar voren dat de iconische openwereldgame – samen met Red Dead Redemption 2 – bijna 170 miljoen keer verkocht is.

Begin juni konden we nog melden dat we nog niet het laatste hebben gezien van GTA V, want de game komt in 2021 ook naar de PlayStation 5 en Xbox Series X. Ontwikkelaar Rockstar heeft echter niet aangegeven of bestaande eigenaren van de game een gratis upgrade gaan krijgen, wat we tegenwoordig wel vaker zien gebeuren.

Nu heeft een gebruiker op Reddit daar mogelijk toch wat opheldering over gegeven. Hij/zij ontdekte namelijk dat de Franse webshop Micromania een vrij opvallende tekst op hun website heeft geplaatst:

Grand Theft Auto V Mise à jour gratuite vers la version PS5 si vous possédez la version PS4.

Een snelle Google Translate later onthult de betekenis van de tekst: eigenaren van de PlayStation 4 versie van Grand Theft Auto V krijgen een gratis upgrade naar de PlayStation 5 versie.

Zoals gezegd heeft Rockstar zelf nog niks aangekondigd, dus neem dit bericht met een korreltje zout. Desalniettemin is het wel noemenswaardig, omdat Micromania onderdeel is van het Amerikaanse GameStop, wat de geruchten iets meer geloofwaardigheid geeft. De tijd zal het leren…