Er is weer een nieuwe ‘Deal van de week’ te vinden in de PlayStation Store en ditmaal is dat Tom Clancy’s The Division 2. Deze game is tot 1 oktober voor een paar euro te bemachtigen.

Buiten de standaard editie van The Division 2 wordt ook de ‘Warlords of New York’-editie goedkoper aangeboden en de uitbreiding is ook los met korting te koop.

Welke bedragen je voor de edities moet betalen kun je hieronder zien en klik erop voor de pagina in de PlayStation Store.