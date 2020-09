Je kunt weer op jacht naar nieuwe legendarische dieren in Red Dead Online. De wekelijkse update zorgt er voor dat er twee gevaarlijke beren in de wereld rondlopen.

Het gaat om de ‘Legendary Owiza Bear’ en de ‘Legendary Ridgeback Spirit Bear’. De eerstgenoemde is te vinden langs de oevers van de Dakota River en de tweede loopt rond in de omgeving van Little Creek River. Heb je één van deze beesten gedood, dan kan je hun pels inleveren bij Gus’ Store en nadien worden de Owiza en Ridgeback Spirit Garment Sets te koop aangeboden in zijn winkel. Maak je zelf deze kleding, dan krijg je een gratis jas naar keuze.

Er worden ook weer kortingen aangeboden op verschillende items. Je krijgt 40% korting op alle Vests, Shirts en de Advanced Camera. 50% korting op een Established, of een hogere Naturalist Role-item zal worden gegeven aan spelers die deze week een handeling van Rabbit Animal Control voltooien.

Gratis items zijn ook weer aanwezig. Een gratis Treasure Map wordt uitgereikt aan alle Outlaw Pass-bezitters en Naturalists die Harriets shop bezoeken krijgen de Rabbit Vitalism Studies Pamphlet.

De Prime Gaming voordelen die nog steeds van kracht zijn, zijn een gratis Katata Coat, 6.000 Naturalist XP, een gratis Wilderness Camp en 5 gratis Legendary Animal Pheromones. Nieuwe voordelen zijn rewards voor een gratis Bar Theme en Outfit, Accessory of Emote, plus 5.000 Outlaw Pass XP en 10x Gin, Brandy, Rum, Baked Beans en Jolly Jack’s.