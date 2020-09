Net zoals bijna elk evenement dat dit jaar plaatsvindt, heeft ook The Game Awards moeten opteren voor een digitale bijeenkomst in plaats van een fysieke. Dat wil echter niet zeggen dat de show dit jaar geen grootse dingen van plan is, want de nieuwe info die we binnenkregen belooft zeker een interessante editie.

Het officiële Twitteraccount van The Game Awards kwam namelijk onlangs tot leven en dropte zowaar de datum van het evenement, alsook de locaties online. Jawel: “locaties” in het meervoud, want de show zal worden uitgezonden vanuit drie grote steden: Los Angeles, Londen en Tokio. Hierdoor is deze editie de eerste editie sinds 2014 waarbij niet exclusief gebruik wordt gemaakt van het Microsoft Theater in LA.

Momenteel weten we nog niet precies wanneer de stream van start gaat, maar daar komt binnenkort vast verandering in. Je kan alvast de aankondiging hieronder bekijken.