Het lijkt erop dat de Bloodborne remaster er wel degelijk zit aan te komen. De eerste geruchten doken enkele maanden geleden al op, maar die worden nu nogmaals versterkt vanuit een andere hoek.

Het YouTube-kanaal RedGamingTech, dat in het verleden erg betrouwbaar is geweest en onlangs ook een Metal Gear Solid remake ‘lekte’, mengde zich ook in de Bloodborne discussie. De Bloodborne remaster voor de PS5 en pc zou volgens hen wel degelijk bestaan en zelfs al erg ver in ontwikkeling zijn. Bovendien zou die ook nieuwe content met zich meebrengen, die uit de originele versie geknipt werd.

Voorlopig is het nog even wachten op een officiële bevestiging, maar onze hoop op meer Bloodborne blijft groeien. Bloodborne op de PS4 was een erg sterke game, maar worstelde jammer genoeg met wat technische problemen. Een remaster zou dus eigenlijk perfect zijn om ons dé ultieme Bloodborne ervaring te geven. We houden jullie op de hoogte als er meer updates binnenstromen…