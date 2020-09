Eerder dit jaar verscheen een van de meest opmerkelijke games die je maar kan bedenken: Maneater. In deze titel zwem je rond als een haai en moet je zoveel mogelijk mensen succesvol opeten om te groeien en meer angst te zaaien. De game is vrij hilarisch zoals wij in onze review schreven en komt nu ook richting de PS5.

Sterker nog: spelers die de game al hebben, kunnen middels een gratis upgrade de PS5-versie krijgen. Dit kondigde ontwikkelaar TripWire Interactive aan via persbericht. Zo ondersteunt de ‘next-gen versie’ ray tracing, native 4K HDR met 60 fps en er zijn nieuwe lichteffecten aan het water toegevoegd.

De verbeterde versie van Maneater is beschikbaar vanaf 19 november, wanneer de PS5 in de schappen ligt.

We’re incredibly pleased to announce that Maneater will swim onto next-gen systems at launch! Fully evolved for the new hardware with a free upgrade for all current-gen owners!

— Maneater (@maneatergame) September 23, 2020