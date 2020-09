Spider-Man zal als remaster naar de PlayStation 5 komen, gebundeld met Spider-Man: Miles Morales. De vraag was echter of de game ook los verkrijgbaar zou zijn, en of daar dan voor bezitters van de PS4-versie kosten aan verbonden zouden worden. In dat geval hebben we twee keer slecht nieuws.

Er zal bij de release geen upgrade pad zijn voor bezitters van de PS4-versie en ook heeft Sony geen plannen voor een losse release. Iedereen die de game uit 2018 dus in geoptimaliseerde kwaliteit wil spelen, is aangewezen op de Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, waar de remaster bij inbegrepen zit.

Een wat merkwaardige keuze, want waarom de remaster niet gewoon tegen een schappelijk bedrag los aanbieden voor bezitters van de PS4-versie? Of een stand-alone release voor twee/drie tientjes? Vragen waar Sony nog geen antwoord op heeft gegeven.

Wel is het natuurlijk mogelijk Spider-Man op de PS5 te spelen als je die bezit, via backwards compatiblity. In dit geval mis je wel de upgrade die de remaster biedt.