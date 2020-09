Het succesvolle Rocket League gaat sinds kort als free-to-play titel door het leven en daardoor kan werkelijk iedereen nu aan de slag om de meest gekke goals te scoren en fantastische reddingen te maken. Sinds enige tijd valt Rocket League onder de hoede van Epic Games en dat levert een speciaal evenement op: Llama-Rama.

De Fortnite spelers onder ons zijn bekend met de lama’s uit de game en die verschijnen nu in Rocket League. Via het Llama-Rama evenement kan je allerlei Fortnite gerelateerde items vrijspelen. Zo kan je zelfs jouw auto omtoveren tot de Battle Bus uit Fortnite en nog veel meer. Ook kun je weer andersom beloningen vrijspelen voor in Fortnite.

Mocht je beide games regelmatig spelen, dan is het niet verkeerd om aan Llama-Rama mee te doen.