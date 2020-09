Een van de grootste voordelen die FIFA biedt tegenover de concurrentie is dat het tjokvol licenties zit en dat is met de nieuwste telg niet anders. FIFA 21 beschikt over een enorme hoeveelheid gelicenseerde clubs, competities en stadions, die EA Sports nu allemaal bekendgemaakt heeft.

Dat levert de onderstaande lange lijst op en vanzelfsprekend zit de Eredivisie erbij inbegrepen. Om een idee te geven: de game bevat meer dan 17.000 voetballers, meer dan 700 teams, meer dan 30 competities en bijna 100 stadions.

ARGENTINA

LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL

Aldosivi

Argentinos Jrs.

Arsenal

Atlético Tucumán

Banfield

Buenos Aires **

Central Córdoba

Colón

Defensa

Estudiantes

Gimnasia

Godoy Cruz

Huracán

Independiente

Lanús

Newell’s

Núñez **

Patronato

Racing Club

Rosario Central

San Lorenzo

Talleres

Unión

Vélez Sarsfield

AUSTRALIA

A-LEAGUE

Adelaide United

Brisbane Roar

Central Coast

Macarthur FC

Melb. Victory

Melbourne City

Newcastle Jets

Perth Glory

Sydney FC

Well. Phoenix

Western United

WS Wanderers

AUSTRIA

Ö. BUNDESLIGA

Admira Wacker

FK Austria Wien

LASK

RB Salzburg

SCR Altach

SK Rapid Wien

SK Sturm Graz

SKN St. Pölten

SV Ried

TSV Hartberg

Wolfsberger AC

WSG Tirol

BELGIUM

1A PRO LEAGUE

K Beerschot VA

Cercle Brugge

Club Brugge

Excel Mouscron

KAA Gent

KAS Eupen

KRC Genk

KV Kortrijk

KV Mechelen

KV Oostende

OH Leuven

Royal Antwerp FC

RSC Anderlecht

Sint-Truiden

Sp. Charleroi

Standard Liège

Waasl. Beveren

Zulte Waregem

BRAZIL

LIGA DO BRASIL

Please note: Brazilian clubs will launch with generic player names, and will not be included in FIFA Ultimate Team. We’ll update all FIFA 21 fans about player names when and if information becomes available.

Athletico-PR

Atlético Mineiro

Atlético-GO

Bahia

Botafogo

Ceará SC

Coritiba

Fluminense

Fortaleza

Goiás

Grêmio

Internacional

Oceânico FC**

Santos

CHINA

CSL

Beijing Guoan

Chongqing SWM

Dalian Pro

Guangzhou

Guangzhou R&F

Hebei CFFC

Henan Jianye

Jiangsu Suning

Qingdao Huanghai

Shandong Luneng

Shanghai Shenhua

Shanghai SIPG

Shenzhen Kaisa

Shijiazhuang

Tianjin TEDA

Wuhan Zall

DENMARK

3F SUPERLIGA

Aalborg BK

Aarhus AGF

AC Horsens

Brøndby IF

FC København

FC Midtjylland

FC Nordsjælland

Lyngby BK

Odense BK

Randers FC

SønderjyskE

Vejle Boldklub

ENGLAND

PREMIER LEAGUE

Arsenal

Aston Villa

Brighton

Burnley

Chelsea

Crystal Palace

Everton

Fulham

Leeds United

Leicester City

Liverpool

Manchester City

Manchester Utd

Newcastle Utd

Sheffield Utd

Southampton

Spurs

West Brom

West Ham

Wolves

EFL CHAMPIONSHIP

AFC Bournemouth

Barnsley

Birmingham City

Blackburn Rovers

Brentford

Bristol City

Cardiff City

Coventry City

Derby County

Huddersfield

Luton Town

Middlesbrough

Millwall

Norwich

Nott’m Forest

Preston

QPR

Reading

Rotherham Utd

Sheffield Wed

Stoke City

Swansea City

Watford

Wycombe

EFL LEAGUE ONE

Accrington

AFC Wimbledon

Blackpool

Bristol Rovers

Burton Albion

Charlton Ath

Crewe Alexandra

Doncaster

Fleetwood Town

Gillingham

Hull City

Ipswich

Lincoln City

MK Dons

Northampton

Oxford United

Peterborough

Plymouth Argyle

Portsmouth

Rochdale

Shrewsbury

Sunderland

Swindon Town

Wigan Athletic

EFL LEAGUE TWO

Barrow

Bolton

Bradford City

Cambridge Utd

Carlisle United

Cheltenham Town

Colchester

Crawley Town

Exeter City

Forest Green

Grimsby Town

Harrogate Town

Leyton Orient

Mansfield Town

Morecambe

Newport County

Oldham Athletic

Port Vale

Salford City

Scunthorpe Utd

Southend United

Stevenage

Tranmere Rovers

Walsall

FRANCE

LIGUE 1 UBER EATS

Angers SCO

AS Monaco

ASSE

Bordeaux

Dijon FCO

FC Lorient

FC Metz

FC Nantes

LOSC

Montpellier

Nîmes Olympique

OGC Nice

OL

OM

Paris SG

RC Lens

Rennes

Stade Brestois 29

Stade de Reims

Strasbourg

LIGUE 2 BKT

AC Ajaccio

AJ Auxerre

Amiens SC

Châteauroux

Clermont

EA Guingamp

FC Chambly

FCSM

Grenoble

Havre AC

Nancy

Niort

Paris FC

Pau FC

Rodez AF

SM Caen

Toulouse FC

Troyes

USL Dunkerque

VAFC

GERMANY

BUNDESLIGA

1. FC Köln

1. FSV Mainz 05

Bielefeld

Dortmund

FC Augsburg

FC Bayern

FC Schalke 04

Frankfurt

Hertha Berlin

Leverkusen

M’gladbach

RB Leipzig

SC Freiburg

TSG Hoffenheim

Union Berlin

VfB Stuttgart

VfL Wolfsburg

Werder Bremen

BUNDESLIGA 2

1. FC Heidenheim

1. FC Nürnberg

Braunschweig

Düsseldorf

Erzgebirge Aue

FC St. Pauli

Greuther Fürth

Hamburger SV

Hannover 96

Holstein Kiel

Jahn Regensburg

Karlsruher SC

SC Paderborn 07

SV Darmstadt 98

SV Sandhausen

VfL Bochum

VfL Osnabrück

Würzburg

3. LIGA

1. FC Magdeburg

1860 München

Dynamo Dresden

FC Bayern II

FC Ingolstadt

FSV Zwickau

Haching

Hallescher FC

Hansa Rostock

Kaiserslautern

KFC Uerdingen

MSV Duisburg

Saarbrücken

SC Verl

SV Meppen

SV Waldhof

SVWW

Türkgücü

VfB Lübeck

Viktoria Köln

IRELAND

SSE AIRTRICITY LGE

Bohemian FC

Cork City

Derry City

Dundalk

Finn Harps

Shamrock Rovers

Shelbourne

Sligo Rovers

St. Pats

Waterford FC

ITALY

SERIE A TIM

Atalanta

Benevento

Bologna

Cagliari

Crotone**

Fiorentina

Genoa

Hellas Verona

Inter

La Spezia**

Lazio

Milan

Napoli

Parma

Piemonte Calcio**

Roma FC**

Sampdoria

Sassuolo

Torino

Udinese

JAPAN

MEIJI YASUDA J1

Cerezo Osaka

F.C. Tokyo

Gamba Osaka

H.Consa.Sapporo

Kashima Antlers

Kashima Reysol

Kawasaki-F

Nagoya Grampus

Oita Trinita

S-Hiroshima

Sagan Tosu

Shimizu S-Pulse

Shonan Bellmare

Urawa Reds

Vegalta Sendai

Vissel Kobe

Yokohama F・M

Yokohama FC

KOREA REPUBLIC

K LEAGUE 1

Busan IPark

Daegu FC

FC Seoul

Gangwon FC

GwangJu FC

Incheon United

Jeonbuk Hyundai

Pohang Steelers

Sangju Sangmu

Seongnam FC

Suwon Samsung

Ulsan Hyundai

MEN’S NATIONAL

Argentina

Australia

Austria

Belgium

Bolivia **

Brazil (Authentic kits and badges, generic players)

Bulgaria **

Cameroon **

Canada

Chile

China PR

Colombia **

Côte d’Ivoire **

Czech Republic

Denmark

Ecuador ** (Generic kits and crests and generic players)

Egypt **

England

Finland

France

Germany

Greece

Hungary **

Iceland

India ** (Generic kits and crests and generic players)

Ireland

Italy**

Mexico

Netherlands

New Zealand

Northern Ireland

Norway

Paraguay **

Peru **

Poland

Portugal**

Romania

Russia

Scotland

Slovenia **

South Africa **

Spain

Sweden

Switzerland **

Turkey

United States

Uruguay ** (Generic kits and crests and generic players)

Venezuela **

Wales

MEXICO

LIGA BBVA MX

América

Atlas

Atlético de San Luis

Cruz Azul

FC Juárez

Guadalajara

León

Mazatlán FC

Necaxa

Pachuca

Puebla

Pumas

Querétaro

Rayados

Santos Laguna

Tigres

Tijuana

Toluca

NETHERLANDS

EREDIVISIE

ADO Den Haag

Ajax

AZ

FC Emmen

FC Groningen

FC Twente

FC Utrecht

Feyenoord

Fortuna Sittard

Heracles Almelo

PEC Zwolle

PSV

RKC Waalwijk

SC Heerenveen

Sparta Rotterdam

Vitesse

VVV-Venlo

Willem II

NORWAY

ELITESERIEN

Aalesunds FK

FK Bodø/Glimt

FK Haugesund

IK Start

Kristiansund

Mjøndalen IF

Molde FK

Odds BK

Rosenborg BK

Sandefjord

Sarpsborg 08

SK Brann

Stabæk Fotball

Strømsgodset IF

Vålerenga Fotball

Viking FK

POLAND

PKO EKSTRAKLASA

Cracovia

Górnik Zabrze

Jagiellonia

Lech Poznań

Lechia Gdańsk

Legia Warszawa

PGE Stal Mielec

Piast Gliwice

Podbeskidzie

Pogoń Szczecin

Raków Częstochowa

Śląsk Wrocław

Warta Poznań

Wisła Kraków

Wisła Płock

Zagłębie Lubin

PORTUGAL

LIGA NOS

Belenenses

Boavista FC

CD Tondela

Farense

FC Famalicão

FC Porto

Gil Vicente

Marítimo

Moreirense FC

Nacional

Paços Ferreira

Portimonense SC

Rio Ave FC

Santa Clara

SC Braga

SL Benfica

Sporting CP

V. Guimarães

REST OF WORLD

AC Monza

AEK Athens

Al Ain FC

Brescia

Chievo Verona

CSKA Moscow

Dinamo Zagreb

Dynamo Kyiv

Empoli

HJK Helsinki

Kaizer Chiefs

Lecce

Lokomotiv Moscow

Olympiacos CFP

Orlando Pirates

Panathinaikos

PAOK

Shakhtar Donetsk

Slavia Praha

Sparta Praha

Spartak Moscow

SPAL

Viktoria Plzeň

Soccer Aid

adidas All-Star

MLS All Stars

ROMANIA

LIGA I

Academica

Astra Giurgiu

CFR 1907 Cluj

Chindia

FC Argeș

FC Botoşani

FC Dinamo 1948

FC Hermannstadt

FC Viitorul

FC Voluntari

FCSB

Gaz Metan Mediaș

Politehnica Iaşi

Sepsi OSK

Univ. Craiova

UTA Arad

SAUDI ARABIA

MBS PRO LEAGUE

Abha Club

Al Adalah

Al Ahli

Al Faisaly

Al Fateh

Al Fayha

Al Hazem

Al Hilal

Al Ittihad

Al Nassr

Al Raed

Al Shabab

Al Taawoun

Al Wehda

Damac FC

Ettifaq FC

SCOTLAND

SCOTTISH PREM

Aberdeen

Celtic

Dundee United

Hamilton

Hibernian

Kilmarnock

Livingston

Motherwell

Rangers

Ross County

St. Johnstone

St. Mirren

SPAIN

LALIGA SANTANDER

Athletic Club

Atlético de Madrid

CA Osasuna

Cádiz CF

D. Alavés

Elche CF

FC Barcelona

Getafe CF

Granada CF

Levante UD

R. Valladolid CF

RC Celta

Real Betis

Real Madrid

Real Sociedad

SD Eibar

SD Huesca

Sevilla FC

Valencia CF

Villarreal CF

LALIGA SMARTBANK

AD Alcorcón

Albacete BP

CD Castellón

CD Leganés

CD Lugo

CD Mirandés

CD Tenerife

CE Sabadell

CF Fuenlabrada

FC Cartagena

Girona FC

Málaga CF

R. Oviedo

R. Sporting

R. Zaragoza

Rayo Vallecano

RCD Espanyol

RCD Mallorca

SD Ponferradina

UD Almería

UD Las Palmas

UD Logroñés

SWEDEN

ALLSVENSKAN

AIK

BK Häcken

Djurgårdens IF

Falkenbergs FF

Hammarby IF

Helsingborgs IF

IF Elfsborg

IFK Göteborg

IFK Norrköping

IK Sirius

Kalmar FF

Malmö FF

Mjällby AIF

Örebro SK

Östersunds FK

Varbergs BoIS

SWITZERLAND

RSL

BSC Young Boys

FC Basel 1893

FC Lugano

FC Luzern

FC Sion

FC St. Gallen

FC Vaduz

FC Zürich

Lausanne-Sport

Servette FC

TURKEY

SÜPER LIG

Alanyaspor

Antalyaspor

Başakşehir

BB Erzurumspor

Beşiktaş

Çaykur Rizespor

Denizlispor

Fenerbahçe

Galatasaray

Gaziantep

Gençlerbirliği

Göztepe

Hatayspor

Karagümrük SK

Kasimpaşa

Kayserispor

Konyaspor

MKE Ankaragücü

Sivasspor

Trabzonspor

Yeni Malatyaspor

USA/CANADA

MLS

Atlanta United

Chicago Fire

Colorado Rapids

Columbus Crew SC

D.C. United

FC Cincinnati

FC Dallas

Houston Dynamo

Impact Montréal

Inter Miami CF

LA Galaxy

LAFC

Minnesota United

Nashville SC

New England

New York City FC

NY Red Bulls

Orlando City

Philadelphia

Portland Timbers

Real Salt Lake

Seattle Sounders

SJ Earthquakes

Sporting KC

Toronto FC

Whitecaps FC

WOMEN’S NATIONAL

Australia

Brazil (Authentic kit and crest with generic players)

Canada

China PR

England

France

Germany

Japan

Mexico

Netherlands

New Zealand

Norway

Scotland

Spain

Sweden

United States

CONMEBOL***

CONMEBOL LIBERTADORES

Alianza Lima

América de Cali

Athletico-PR (Authentic kit and crest with generic players)

Barcelona SC

Binacional

Boca Juniors

Bolívar

Caracas F.C.

Colo-Colo

Defensa

Delfín S.C.

Est. de Mérida

Flamengo (Authentic kit and crest with generic players)

Grêmio (Authentic kit and crest with generic players)

Guaraní

Indep. Medellín

Independiente

Internacional (Authentic kit and crest with generic players)

Junior

LDU Quito

Libertad

Nacional

Olimpia

Palmeiras (Authentic kit and crest with generic players)

Peñarol

Racing Club

River Plate

Santos (Authentic kit and crest with generic players)

São Paulo (Authentic kit and crest with generic players)

Tigre

Uni. Católica

Wilstermann

CONMEBOL SUDAMERICANA

Always Ready

Aragua FC

Argentinos Jrs.

Atl. Nacional

Atlético Grau

Atlético Mineiro (Authentic kit and crest with generic players)

Aucas

Audax Italiano

Bahia (Authentic kit and crest with generic players)

Blooming

Club Nacional

Coquimbo Unido

CS Emelec

Cusco FC

Deportivo Cali

Deportivo Pasto

El Nacional

FBC Melgar

Fénix

Fluminense (Authentic kit and crest with generic players)

Fortaleza (Authentic kit and crest with generic players)

Goiás (Authentic kit and crest with generic players)

Huachipato FC

Huracán

Independiente

Lanús

Liverpool

Llaneros

Luqueño

Millonarios

Mineros

Nacional Potosí

O. Petrolero

Plaza Colonia

River Plate

River Plate

Sol de América

Sport Huancayo

U. Católica

Unión

Unión La Calera

Vasco da Gama (Authentic kit and crest with generic players)

Vélez Sarsfield

Zamora FC

STADIONS

PREMIER LEAGUE

Anfield

Bramall Lane

Craven Cottage

Emirates Stadium

Etihad Stadium

Goodison Park

King Power Stadium

London Stadium

Molineux Stadium

Old Trafford

Selhurst Park

St. James’ Park

St. Mary’s Stadium

Stamford Bridge

The Amex Stadium

The Hawthorns

Tottenham Hotspur Stadium

Turf Moor

Villa Park

ENGLISH FOOTBALL LEAGUE

Cardiff City Stadium

Carrow Road

Fratton Park

KCOM Stadium

Kirklees Stadium

Kiyan Prince Foundation

Liberty Stadium

Riverside Stadium

Stadium of Light

Stoke City FC Stadium

Vicarage Road

Vitality Stadium

LIGUE 1 UBER EATS

Groupama Stadium

Orange Vélodrome

Parc des Princes

SERIE A TIM

San Siro

REST OF WORLD

Donbass Arena

Otkritie Arena

EREDIVISIE

Johan Cruijff ArenA

MLS

BC Place

CenturyLink Field

Dignity Health Sports Park

Mercedes-Benz Stadium

Providence Park

Red Bull Arena (New Jersey)

LIGA BBVA MX

Estadio Azteca

MBS PRO LEAGUE

King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium

MEIJI YASUDA J1

Panasonic Stadium Suita

INTERNATIONAL

Atatürk Olimpiyat Stadı

Wembley Stadium

BUNDESLIGA

BayArena

BORUSSIA-PARK

Deutsche Bank Park

Mercedes-Benz Arena

Olympiastadion

Opel Arena

PreZero Arena

Red Bull Arena (Leipzig)

RheinEnergieStadion

Signal Iduna Park

Stadion An der Alten Försterei

VELTINS-Arena

Volkswagen Arena

wohninvest Weserstadion

WWK Arena

BUNDESLIGA 2

Benteler-Arena

Düsseldorf-Arena

HDI-Arena

Max-Morlock-Stadion

Volksparkstadion

LALIGA SANTANDER

Coliseum Alfonso Pérez

El Alcoraz

Estadio ABANCA-Balaídos

Estadio Benito Villamarín

Estadio Ciutat de València

Estadio de la Cerámica

Estadio de Mendizorroza

Estadio José Zorrilla

Estadio Mestalla

Estadio Nuevo Los Cármenes

Estadio San Mamés

Estadio Santiago Bernabéu

Municipal de Ipurua

Ramón Sánchez-Pizjuán

Reale Arena

Wanda Metropolitano

LALIGA SMARTBANK

Estadio de Gran Canaria

Estadio de Montilivi

Estadio de Vallecas

Estadio La Rosaleda

Municipal de Butarque

RCDE Stadium

Visit Mallorca Estadi

LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL

Libertadores de América (only on PC, Playstation 4 and Xbox One)

Estadio Presidente Perón (only on PC, Playstation 4 and Xbox One)

GENERIC

Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena D’Oro

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Estadio Presidente G.Lopes

Euro Park

FeWC Stadium (only on PlayStation®4 and Xbox One)

Forest Park Stadium

FUT Stadium (only on PC, Playstation®4 and Xbox One in FUT ONLY)

Ivy Lane

Molton Road

O Dromo

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Waldstadion

VOLTA FOOTBALL