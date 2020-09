Activision en Toys For Bob hebben al heel wat informatie gedeeld over de singleplayer campagne van Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Hetzelfde kan niet gezegd worden over de lokale multiplayer, maar een vroegtijdig gepubliceerd artikel van IGN Spanje geeft uitkomst.

De lokale multiplayer bevat competitieve- en coöp-modi. De laatstgenoemde modus heet ‘Pass N. Play’ en hierin werken maximaal vier spelers samen om de campagne te spelen in de standaard vorm of de ‘N. Verted’ vorm, die alle levels een unieke twist geeft. Om de zoveel tijd krijgt een speler de controle over het hoofdpersonage en dit wisselt constant.

De competitieve modus wordt in de game betiteld als ‘Bandicoot Battle’ en bestaat uit Checkpoint Race en Crate Combo. In CheckPoint Race moet je zo snel mogelijk bepaalde gedeeltes van een level afsluiten. Degene die aan het eind van desbetreffend level de meeste keren de snelste checkpoint-tijd had is de winnaar.

In Crate Combo moet je zoveel mogelijk kratten slopen, waarvan de waarde oploopt bij elke krat die je vernietigd. Een combometer loopt mee, dus het is zaak zo snel mogelijk kratten achter elkaar te slopen. De volledige beschrijvingen van de twee lokale competitieve modi zijn als volgt: