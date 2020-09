Gisteren was er een Xbox-presentatie tijdens de Tokyo Game Show en daar werd een nieuwe trailer van Scarlet Nexus getoond. Deze trailer laat de ‘theme song’ van de game horen. Scarlet Nexus komt ook naar de PlayStation 4 en 5, dus je kan de video in kwestie onder dit bericht checken.

Bandai Namco heeft de lat voor deze titel erg hoog gelegd, want de uitgever is van mening dat Scarlet Nexus ‘onze verwachtingen van JRPG’s moet veranderen’. Het is nog niet bekend wanneer we deze uitspraak kunnen verifiëren, want er is nog geen releasedatum aangekondigd.