Het grootste nieuws van deze week was de overname van ZeniMax – waar zoal Bethesda en Arkane Studios onder vallen – door Microsoft. De CEO van de softwaregigant, Satya Nadella, heeft tegenover CNET laten weten dat er wellicht meer overnames zullen volgen.

Nadella laat weten wat de reden is dat Microsoft de laatste tijd meerdere ontwikkelaars heeft opgekocht. Dat is namelijk omdat het heel erg moeilijk is om een geheel nieuw team op poten te zetten. Door al bestaande ontwikkelaars aan zich te binden kan er sneller nieuwe content worden aangeboden.

Vanuit die filosofie heeft Microsoft de intentie om meer ontwikkelaars aan zich te gaan binden.

“You can’t wake up one day and say, ‘Let me build a game studio.’ The idea of having content is so we can reach larger communities.”

Volgens Nadella betekent dat het bedrijf “considers buying even more video game companies in the future.”