Mafia: Definitive Edition special: De leden van de Salieri familie – Met de release van Mafia: Definitive Edition zijn alle Mafia-games op de PlayStation 4 te spelen. Mafia III kan iedereen zich ongetwijfeld nog wel goed herinneren en ook Mafia II is niet direct een héle oude game. De eerste Mafia daarentegen wel, die stamt immers uit 2002. Die game is nu voorzien van een remake en zoals je in onze review kunt lezen is de game zeker de moeite waard. De stad is mooi, het verhaal is boeiend, de gameplay is degelijk en het avontuur als één geheel is geslaagd. Maar om wie draait het nu eigenlijk in Mafia: Definitive Edition? Wij zetten de belangrijkste personages die voor de Salieri familie werken even naast elkaar. Weet wel dat dit artikel lichte spoilers bevat.

Tommy Angelo



De jongeman Tommy is al jaren werkzaam als taxichauffeur en hoewel het weinig oplevert voor de tijd en moeite die hij erin investeert, is hij tevreden met zijn leven. Dat komt voornamelijk door de ‘Great Depression’, wat een wereldwijde economische crisis was. Hierdoor is het voor velen moeilijk om aan werk te komen en als je werk hebt, dan moet je niet klagen. Zo ook Tommy niet, totdat hij in aanraking komt met de Salieri familie en langzaam maar zeker werkt hij zich binnen de familie op, ook omdat Sam en Paulie garant voor hem staan. Hij bewijst loyaal te zijn en na enige tijd staat hij op gelijke voet met de andere twee genoemde personen. In zijn rol voert hij de meest intensieve en gevaarlijke opdrachten voor de Don uit en hoewel het meer dan eens penibel wordt, weet hij zichzelf altijd weer te redden.

Sam Trapani



Eén van de vertrouwelingen van Don Salieri die over het algemeen wat op de achtergrond blijft, maar voor het hoofd van de familie zeer belangrijk is. Na verloop van tijd raakt Tommy zeer goed met hem bevriend en gaan ze geregeld op pad voor de Don. Sam werpt zich op als een rationeel maffiosi die ondanks zijn aanpak geregeld in benarde situaties belandt. Doordat Tommy zich meer dan eens voor de leeuwen gooit als redder, wordt hun band nog sterker en samen met Paulie vormen ze op een gegeven moment een trio dat ingeschakeld wordt voor de meest riskante operaties die de Don voor ze in petto heeft. Samen met Paulie is hij echter bij aanvang van de game al een gevestigde naam in de familie en daarom boezemt hij veel ontzag in, ook bij rivaliserende gangsters.

Paulie Lombardo



Van de hele Salieri familie is Paulie misschien wel de meest grappige doch vervelende. Zijn hoge temperament zorgt geregeld voor uitbarstingen en het is altijd lastig te peilen of hij het meent of niet. Toch is hij goed in z’n werk, want samen met Sam wordt hij er geregeld op uitgestuurd om belangrijke klussen te klaren. Net zoals Sam geniet Paulie een status binnen de familie en ook rivaliserende gangsters weten dat ze hem beter met rust kunnen laten. Daardoor heeft Paulie een wat meer irrationeel ‘schijt aan alles’ mentaliteit en dat wil nog weleens grappige situaties opleveren. Tommy zit qua karakter een beetje tussen Sam en Paulie in, waardoor het trio dynamisch genoemd kan worden.

Frank Colletti



De heer Colletti zul je niet al te veel zien, maar hij is van cruciaal belang voor de Salieri familie. Als wat oudere man is hij de consiglieri van Don Salieri. Afgezien van hun zakenrelatie gaat hun historie zeer ver terug. Ze zijn al van jongs af aan bevriend en daarom is Colletti de ideale man voor de administratieve kant van de zaken. Hij beheert de boeken, runt de legale zaken van de Salieri familie en is ook financieel adviseur. Hij laat zich vooral leiden door nuance en een slimme aanpak en hoewel hij de stille op de achtergrond is, plaatst Don Salieri buitengewoon veel vertrouwen in hem, die hij het langst van allemaal kent. Colletti zal bij de belangrijkste besprekingen aanwezig zijn en adviseren, maar houdt zich verder vooral op de achtergrond.

Don Salieri



De geschiedenis van Don Salieri is misschien nog wel de meest interessant. Als oudere man heeft hij natuurlijk veel meegemaakt en hoewel hij in Mafia: Definitive Edition aan het hoofd van de familie staat, is dat niet altijd zo geweest. Samen met Don Morello waren zij in hun jongere jaren de capo’s van de Peppone familie. Don Peppone kwam echter om het leven in een deal en om gedoe te voorkomen hebben Salieri en Morello de stad in tweeën gedeeld voor hun eigen families. In de game is Don Salieri echter niet meer actief in de bedrijfsactiviteiten op operationeel vlak. Hij stuurt zijn belangrijkste mensen aan, zorgt ervoor dat de geldstromen blijven lopen en zoekt naar nieuwe zakelijke kansen. Om dat allemaal tot een succes te brengen heeft hij Tommy, Sam en Paulie als directe vertrouwelingen die met hun loyaliteit alles voor hem doen. Van nature is het een vriendelijke en respectabele man die kalm beredeneert, maar als hij boos wordt… dan is niemand z’n leven zeker.

Tot slot heb je natuurlijk ook Ralph nog, de man in de garage die (gestolen) auto’s oplapt en verantwoordelijk is voor het wagenpark van de Don. Vincenzo is de man verantwoordelijk voor de wapens, hij kan je in alles voorzien en meer dan eens breng je een bezoekje aan zijn wapenkamer. Ook moeten we Sarah niet vergeten, maar haar rol laten we voor nieuwkomers achterwege.

Mafia: Definitive Edition is nu verkrijgbaar en meer over de game lees je in onze review.