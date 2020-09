Eerder deze zomer kregen we te horen dat Bandai Namco de licentie van Transformers had opgepikt en dat de nieuwe game in oktober moest verschijnen. Transformers: Battlegrounds ligt op 23 oktober in de schappen, maar eigenlijk weten we nog maar weinig over deze game.

Transformers: Battlegrounds wordt omschreven als een ‘tactical warfare adventure’ en deze nieuwe trailer geeft daar nu een veel beter beeld van. In deze video wordt de combat nader belicht waarin het strategische element goed te zien is.

Transformers: Battlegrounds haalt duidelijk inspiratie uit games als XCOM, want de gameplay doet er in z’n turn-based gevechten erg aan denken.