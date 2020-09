Fall Guys: Ultimate Knockout is een ongekend succes en er zijn dagelijks veel mensen die zich uiterst goed vermaken met de leuke gameplay van deze titel. Spelers van de game weten dat ze hun personage qua uiterlijk helemaal kunnen aanpassen naar hoe ze het zelf willen, maar wat schuilt er nu eigenlijk onder dat schattige uiterlijk van de Fall Guys?

Dat mysterie is nu opgelost dankzij een van de artists bij Mediatonic Games en het is even schrikken. Wie namelijk een leuk mannetje in gedachten had komt bedrogen uit. De anatomie van deze Fall Guys heeft meer weg van een mix tussen een alien en een vogel, wat niet per se een aangename combinatie is.

Hieronder kan je de angstaanjagende onthulling zien waaruit blijkt dat de figuren toch wat enger zijn dan je in eerste instantie zou denken.