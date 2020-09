Cyberpunk 2077 is al een lange tijd in ontwikkeling en werd ook meermaals uitgesteld. Maar zoals het er nu naar uitziet verschijnt de langverwachte titel van CD Projekt RED op 19 november en vanaf dan kunnen spelers aan de slag in Night City, de grote stad waarin de game zich afspeelt. En wat stelt een metropool nu eigenlijk voor als er geen informatievoorziening is voor toeristen?

Wel daar is nu een oplossing voor, want er is een speciale website gelanceerd waarop je als toerist kunt rondkijken in het schitterende Night City. Zo kan je meer lezen over de geschiedenis van de stad en je kan ook zien welke politici zich beschikbaar stellen voor de aankomende verkiezingen.

Daarnaast is de website voorzien van leuke pop-ups die bijvoorbeeld aangeven dat je ‘echt water’ kunt kopen voor slechts $0,99 per liter. De website is de moeite waard, dus check het zeker even!