Zo’n tien jaar geleden verscheen de vrij obscure game NieR voor de PlayStation 3. De spirituele opvolger van Drakengard was geen financieel succes en werd al gauw ondergesneeuwd en vergeten.

Althans, dat werd gedacht. Er waren meer dan genoeg fans ontzettend ontroerd door de game en het wist ondanks de ruwe presentatie absoluut te charmeren. Geheel onverwachts kwam daar NieR Automata en – alsof onze gebeden verhoord werden – werd er een remaster voor het origineel aangekondigd.

Het enige verschil is dat in de Westerse variant die wij kennen, het hoofdpersonage wordt gespeeld door de vader van de doodzieke Yonah en in deze remaster is het de broer; ofwel de Japanse versie.

Tijdens de Tokyo Game Show is eindelijk de releasedatum aangekondigd en ook een White Snow Edition onthuld, die zeker de moeite waard is voor de verzamelaars vanwege een aantal fysieke items.

Vanaf 23 april 2021 kun je deze bemachtigen, maar de Collector’s Edition zul je wel van tevoren moeten pre-orderen. Vooralsnog is het alleen mogelijk om deze te reserveren via de Square Enix store voor een prijs van €159,99.

Indien je de game van tevoren reserveert, ontvang je ook nog een aantal digitale extra’s: