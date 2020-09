Het is alweer twee jaar geleden dat het nieuwste deel in de Dragon Quest serie verscheen voor de PlayStation 4, wat een fenomenale JRPG was als we de review van onze collega Wim mogen geloven. Ondertussen is het tijd voor een heruitgave: de Definitive Edition.

Het betreft hier een alles-in-een uitgave tegen een zacht prijsje en die zal vanaf 4 december verkrijgbaar zijn. Helaas kunnen gamers die de originele versie al in hun bezit hebben niet voor een nog zachter prijsje upgraden, wat erg jammer is.

Mocht je in de tussentijd al de Switch-versie aangeschaft hebben, dan is het niet nodig om de PS4-versie aan te schaffen voor de content. Niet alleen is het een directe port van de Switch-versie, het beschikt ook over precies dezelfde inhoud.