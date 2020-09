Ubisoft heeft weer een ‘gratis weekend’ voor The Division 2 aangekondigd, zo laat de uitgever via Twitter weten dat de titel uit 2019 de komende dagen gratis te spelen zal zijn op alle platformen. Hieronder valt vanzelfsprekend ook de PlayStation 4.

The Division 2 is vanaf vandaag tot en met 27 september geheel kosteloos beschikbaar. Mocht je besluiten de game na afloop aan te schaffen, dan zal je progressie bewaard blijven. Een aanschaf is trouwens aantrekkelijk, de basisgame kost amper zes euro.

Op dit moment is The Division 2 de PlayStation Store deal van de week en dat geldt voor elke variant die er digitaal verkrijgbaar is. Meer informatie daarover kan je hier vinden en de trial kan je straks via deze pagina downloaden.