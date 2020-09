Het is nog maar vrij kort geleden dat de eerste uitbreiding van de driedelige Season Pass voor NioH 2 uitkwam en tóch is het ondertussen alweer bijna tijd voor de tweede expansie. De ‘Darkness in the Capital’ uitbreiding is beschikbaar vanaf 15 oktober en stuurt je terug naar het oude Kioto.

Zoals gewoonlijk mag je een aantal volledig nieuwe verhaalmissies verwachten, nieuwe vijanden, Guardian Spirits, allesverwoestende bazen en natuurlijk nieuwe armor sets én een nieuw wapen! Welk wapen dat precies gaat zijn laat de ontwikkelaar nog even in het midden.

In order to unravel the mysteries surrounding the history of the Sohayamaru, our protagonist ventures to Kyoto City and discovers a shrine furnished with an old worn-out box. Upon inspection, the Sohayamaru once again shines brilliantly and the protagonist is whisked away to the middle of the Heian Period, landing in an ancient version of the capital.