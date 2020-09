Cyberpunk 2077 begint zo stilaan op te doemen aan de horizon en dat betekent dat de hypemachine steeds harder begint te draaien. Bijna iedereen springt met andere woorden mee op de kar om de game verder onder de aandacht te brengen. Zo ook de schoenengigant Adidas, die een wel erg stijlvolle sponsordeal met CD Projekt RED heeft weten te sluiten.

Adidas brengt namelijk binnenkort sneakers uit, die geïnspireerd werden door Cyberpunk 2077. Al is ‘geïnspireerd’ misschien wat mild uitgedrukt. Wie deze opvallende sneakers draagt, transformeert immers al snel in een wandelend reclamebord voor de game. En toch… het ziet er op zich best cool uit, niet? De bovenstaande foto geeft alvast een indruk.

De prijs, releasedatum en locatie(s) waar te bestellen zijn nog niet bekend.