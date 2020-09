Special: Crysis Remastered – Er komen weleens games uit, die voor altijd in de gamegeschiedenis gegrift zullen staan. Denk maar aan Super Mario Bros., die videogames weer relevant maakte of Street Fighter II, die voor een revolutie zorgde rond fighting games. In 2007 kwam Crysis uit en deze ‘sandbox first-person shooter’ wordt tot op de dag van vandaag nog geregeld aangehaald. Deze titel stond erom bekend om bij de launch zo goed als alle pc’s op z’n knieën te krijgen, doordat het grafisch zijn tijd ver vooruit was. We zijn nu dertien jaar verder en de technologie is ondertussen flink gegroeid. Het lijkt dan ook logisch dat de game nu gemakkelijk kan draaien op de huidige generatie consoles, aangezien die veel krachtiger zijn dan pc’s van dertien jaar geleden. Op papier kan Crysis Remastered de meest optimale ervaring voorschotelen, maar vaak zie je dat dit in de praktijk toch net even anders is. Zo ook nu weer.

Voor het eerst

Aangezien Crysis berucht was om zijn graphics halen we die meteen aan. Ben je in het bezit van een PlayStation 4 Pro, dan kun je uit drie opties kiezen om de remaster te spelen. De performance en resolution modi zijn welbekend en worden in veel andere titels gebruikt, maar de derde is een ‘first’ voor consoles: ray tracing. Nu hoor ik je denken: ray tracing? Dat is toch alleen weggelegd voor de volgende generatie consoles of pc-gamers, die een dikke grafische kaart hebben van honderden euro’s? Nou, nee dus. De ontwikkelaar heeft het voor elkaar gekregen om via software ray tracing mogelijk te maken in plaats van daar specifiek hardware voor te gebruiken. Dit zorgt regelmatig voor mooie reflecties in de game, maar er staan wel aardig wat negatieve kanten tegenover.

Het kan voorkomen dat sommige cut-scènes heel erg wazig zijn, behalve een klein vierkantje in het midden. Tijdens het spelen kunnen objecten die ver van je af staan in en uit beeld verdwijnen als een ware stroboscoop. Dit zou niet heel erg zijn als het gaat om één of twee objecten, maar het is vaak de complete horizon die zich gedraagt als een knipperlicht met ADHD. Dit is erg slordig en leidt verschrikkelijk af. Er kunnen ook vreemde rode blokken in beeld komen en soms krijg je zelfs dubbel beeld te zien. De game opnieuw opstarten kan helpen om deze problemen wat te verminderen, maar na enige tijd keren ze gewoon weer terug. Ook zijn er stukken waarop de game wel goed presteert, maar dat duurt meestal niet al te lang.

Niet stabiel

Daar komt ook nog eens bij dat de framerate niet optimaal is in de ray tracing-modus. Regelmatig kakt het aantal frames per seconde in of de game slaat even over. Dit is vooral te merken bij scènes met veel explosies en als je bij een checkpoint komt. Het is zeker niet onspeelbaar, maar de ervaring had veel beter kunnen zijn. De ray tracing-modus is daarom de minst aantrekkelijke modus om Crysis Remastered in te spelen. Met de niet altijd stabiele framerate zou te leven zijn, maar de vele grafische imperfecties leiden simpelweg teveel af. Er blijven dan nog twee andere mogelijkheden over: de performance modus en de resolution modus.

De performance modus zorgt er voor dat je Crysis Remastered kunt spelen met 60 frames per seconde. Nou ja, het is meer tot 60 fps. De framerate schommelt constant en vooral als het druk wordt op het scherm kan deze flink naar beneden kelderen. Het is alles behalve een stabiele ervaring. De resolutie is dan vergelijkbaar met de ray tracing-modus, maar je mist natuurlijk de mooie reflecties. Dit is echter geen groot gemis. De resolution modus is duidelijk het scherpst van de drie, maar je zit dan wel vast aan 30 frames per seconde. Helaas geldt ook hier dat de framerate niet stabiel is. Je zal regelmatig last hebben van framedrops en kleine stotterringen. Het maakt dus niet uit in welke modus je Crysis Remastered speelt, geen van de opties biedt de ideale ervaring.

OG PlayStation 4

Heb je een originele PlayStation 4, dan heb je geen keuze in welke modus je de game speelt. Je speelt dan namelijk altijd in 1080p met een framerate van 30 fps. Helaas gelden hier dezelfde opmerkingen als met de PlayStation 4 Pro-versie: de framerate is niet stabiel. De reden hiervoor is niet helemaal duidelijk. De remaster ziet er grafisch redelijk uit, er wordt echter geen gebruik gemaakt van ray tracing en er zijn niet heel veel extra toeters en bellen aan toegevoegd. De belichting is verbeterd, er is HDR toegevoegd en textures zijn van een hogere resolutie. Dit zijn niet wereldschokkende verbeteringen, dus er is geen goede reden te bedenken waarom de framerate instabiel is. Je zou juist denken dat dit was opgelost, want Crysis Remastered werd vlak voor de release uitgesteld om de game verder te optimaliseren. Dit is duidelijk niet gelukt.

Ouderdom komt met gebreken

De game heeft dus nog steeds moeite om zelfs vandaag de dag goed te draaien, maar hoe zit het met de gameplay? Is die net zo ‘future proof’? Nee, dat is het niet. Het is aan de gameplay goed te zien dat Crysis uit 2007 stamt. Het gaat om een zogenaamde sandbox shooter, maar dat is niet helemaal waar. Ja, je komt terecht in een openwereld en je wordt steeds geleid naar bepaalde punten op de map. Hoe je daar komt is geheel aan jou. Maakt het een verschil wat je route is naar de missie? Nee. Buiten dat je wat vijanden tegenkomt is er verder niets in de wereld te doen. Het maakt niet uit of je linksom of rechtsom gaat om op een bepaald punt te komen. Het is dus gewoon een lineaire missiestructuur, maar dan in een groot level.

De AI van de vijanden is ook niet je van het. Je ziet regelmatig dom gedrag, zoals soldaten die gewoon stilstaan, terwijl een meter verderop zijn maat net is neergeschoten. Andere soldaten hebben waarschijnlijk supersonische ogen die jou van mijlenver al kunnen zien, terwijl jij denkt dat je nog goed verscholen zit. Wat wisselvallig dus. Het knallen werkt voor de rest redelijk goed en het blijft tof dat je huizen en dergelijke kapot kan schieten. Je nanosuit geeft je leuke mogelijkheden, die er voor zorgen dat Crysis een eigen identiteit heeft. Dit kan alleen niet verbloemen dat Crysis vandaag de dag qua gameplay niet zoveel indruk meer maakt als dertien jaar geleden. Het is aardig, maar meer kan je er echt niet van maken.

Conclusie

Crysis wist in 2007 zo goed als alle pc’s op hun knieën te krijgen en de remaster doet dat nu met de PlayStation 4 en PlayStation 4 Pro, maar ditmaal is het vooral aan de technische staat van de game zelf te wijten. Geen van beide consoles weet een stabiele game te presenteren. De ‘ray tracing modus’ op de PS4 Pro had de ster van de show moeten zijn, maar komt als slechtste uit de bus. De ray tracing is indrukwekkend, maar vele andere problemen maken letterlijk een bende van de game, door onder andere vreemde rode blokken en knipperende objecten te tonen tijdens het spelen. Qua gameplay is het ook niet heel positief gesteld. De lineaire missiestructuur en de AI van je vijanden laten de ouderdom van het spel zien en maken van Crysis Remastered niet meer dan een doorsnee first-person shooter.