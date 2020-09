Nu heeft Square Enix er een handje van om hun games vaak te vroeg aan te kondigen, maar dat lijkt bij Final Fantasy XVI niet het geval te zijn. Volgens journalist Jason Schreier is de game reeds 4 jaar in ontwikkeling en is de release dichterbij dan je zou denken. Hij beweert dit van verschillende bronnen te hebben vernomen, die bekend zijn met de ontwikkeling van de game.

Officieel plaats ik dit als gerucht, maar Jason Schreier heeft door de jaren heen zijn sporen als betrouwbare bron herhaaldelijk bewezen. Zo bracht hij onder meer de problemen met overwerk in de industrie aan het licht en meermaals frustreerde hij Ubisoft door vroegtijdig al informatie te publiceren over onaangekondigde games.

Meer officieel nieuws over Final Fantasy XVI hoef je in ieder geval voorlopig niet te verwachten. Square Enix gaf duidelijk aan dat het bedrijf pas in 2021 meer informatie naar buiten brengt. Als het bovenstaande klopt, dan zal dat ongetwijfeld om begin 2021 gaan met hopelijk een release later dat jaar. Mocht dat allemaal te lang duren, dan kun je met de uitgebreide proefversie Final Fantasy XIV Online aan de slag.