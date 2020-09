Sinds gisteren is Mafia: Definitive Edition verkrijgbaar voor onder andere de PlayStation 4 en zoals je in onze review kunt lezen is de game zeker de moeite waard. De game biedt een mooi avontuur in de jaren ’30 waar cabby Tommy Angelo zich opwerkt naar de top van de maffia.

Het avontuur uit 2002 is volledig opnieuw opgebouwd en om nogmaals te benadrukken dat de game nu verkrijgbaar is, is er een launchtrailer verschenen. Die had je nog van ons tegoed, dus druk hieronder op play en geniet.