Volgende week gaat het nieuwe seizoen van Call of Duty: Modern Warfare en Warzone van start en dat betekent ook veranderingen aan de map in de Battle Royale game. De toevoeging deze keer is een heuse metro met een ondergronds gangenstelsel, zoals we al lieten weten.

Infinity Ward heeft daar nu een duidelijker beeld van gegeven door de metrokaart online te zetten. De metro rijdt zo te zien een behoorlijk groot rondje, het doet het vliegveld aan, het stadion, downtown, het treinstation en meer. De afbeelding hierboven geeft ook aan dat er meerdere metro’s zullen rijden.

Volgende week zullen we ontdekken wat voor invloed de metro’s op de gameplay hebben. Seizoen zes gaat op 29 september van start.