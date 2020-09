De Nederlandse ontwikkelaar Total Mayhem Games heeft in de afgelopen jaren drie games uitgebracht in de ‘We Were Here’ serie en die games vinden nu ook hun weg naar de PlayStation 4. Het gaat om We Were Here, We Were Here Too en We Were Here Together die los, maar ook als één pakket voor de PS4 uitgebracht worden.

Hieronder kun je een trailer van de games bekijken om een indruk te krijgen. Het gaat hier om coöperatieve puzzelgames waarin het de bedoeling is om uit Castle Rock te ontsnappen. Samenwerken is in deze games cruciaal om de missie tot een goed einde te brengen.

De drie titels staan overigens los van elkaar, dus het is geen must om de een te spelen alvorens je aan de ander begint. Wel delen ze een mysterieus achtergrond verhaal, dat blijkbaar geen effect op de speelvolgorde heeft.

Voordat je op play drukt in de trailer hieronder eerst nog wat key features.