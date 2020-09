Het lijstje met films die op games gebaseerd zijn, krijgt er binnenkort nog een bekende naam bij. De Japanse studio SEGA kondigde namelijk aan dat ze van plan zijn om hun populaire Yakuza-franchise te vertalen naar het witte doek.

Hiervoor werkt SEGA samen met 1212 Entertainment en Wild Sheep Content, wat twee vrij onbekende namen zijn in het milieu. Het project staat echter nog in de kinderschoenen, want momenteel wordt zelfs nog gezocht naar scriptwriters om de droom werkelijkheid te maken. Ook van acteurs is momenteel logischerwijs nog geen sprake en een releasedatum dus zeker nog niet.

Alhoewel videogame films in het verleden niet altijd goed wisten te scoren, kan een Yakuza-film misschien wel verbazen. Als je de games hebt gespeeld, weet je vast wel dat de dramatische flair en de over-the-top actie enorm entertainend zijn. Het potentieel zit er dus alleszins wel in! Wij weten alvast dat we verkocht zijn zodra we een karaoke scène te zien krijgen waarbij iemand op dramatische wijze baka mitai zingt.