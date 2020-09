Onlangs doken al geruchten op over het mogelijks bestaan van een PS4- of Xbox One-versie van Resident Evil 8: Village, de nieuwste telg in de langlopende horrorfranchise. De game komt in de loop van volgend jaar uit voor next-gen consoles, maar nu blijkt dat onze oude vertrouwde PS4 waarschijnlijk niet zal vergeten worden.

Tijdens de Tokyo Game Show sprak producer Tsuyoshi Kanda over dit onderwerp:

“While Resident Evil Village is being developed specifically for next-generation consoles and PC, we’re looking into delivering the experience on PlayStation 4 and Xbox One as well. We’re looking into it, but we can’t make any promises. However, we will do our best to create a top-tier survival horror experience on current-generation consoles.”