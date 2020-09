De ritmische spin-off game Kingdom Hearts: Melody of Memory staat voor november op de planning, maar als je nog wat twijfelt of je deze titel wel zal aanschaffen, dan heeft Square Enix dé perfecte oplossing voor jou.

Tijdens de Tokyo Game Show werd namelijk aangekondigd dat iedereen toegang zal krijgen tot een gratis demo van Kingdom Hearts: Melody of Memory in de tweede helft van oktober. De game zelf komt dan uit op 13 november bij ons in het Westen.

De geïnteresseerden kunnen hieronder het volledige Kingdom Hearts: Melody of Memory segment uit de TGS bekijken, in het Japans uiteraard!