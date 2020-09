Rockstar Games heeft deze week in GTA Online omgetoverd tot ‘Mobile Operations Week’. De naam zegt het eigenlijk al; Mobile Operations Missions worden tijdelijk in de schijnwerpers gezet, met als resultaat dat je dubbele beloningen ontvangt met deze missies. Daar blijft het echter niet bij. Wanneer je deze week een willekeurige Mobile Operations missie voltooit, krijg je eenmalig een extra bonus van GTA$100K. Deze bonus ontvang je wanneer je volgende week inlogt.

Niet alleen in Mobile Operations Missions, maar ook in Gunrunning Sell Missions wordt je deze week beloond met twee keer zoveel GTA$ en RP als normaal. Hetzelfde geldt ook voor Survival Series. Rockstar geeft ook nog een gratis item weg aan iedereen die deze week inlogt en ditmaal gaat het om de Warstock Cache & Carry Cap. De Declasse DR1, een open wheel racewagen, is op dit moment door hoofdprijs van de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort.

De Gunrunning update voor GTA Online staat ook centraal bij de wekelijkse in-game deals. Zo kun je nu onder andere bunkers en bijbehorende modificaties met korting aanschaffen. Natuurlijk zijn er ook weer diverse deals voor voertuigen. Alle kortingen hebben we hieronder opgesomd.