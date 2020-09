Sony lanceert met enige regelmaat diverse sales in de PlayStation Store. Zo ging eerder deze week de Big in Japan uitverkoop al van start, waarvan je hier de details kunt vinden. Sony is echter in een gulle bui, want er is momenteel ook een reeks weekend deals waar je van kunt profiteren.

Het gaat om een gevarieerde selectie aan games, waaronder The Last of Us Remastered, Fast & Furious: Crossroads en Sword Art Online: Alicization Lycoris. Ook Project CARS 3, een game die nog niet eens een maand uit is, kun je nu al met korting aanschaffen.

Alle weekend deals hebben we hieronder op een rijtje gezet, inclusief links naar de betreffende pagina’s van de PlayStation Store. De aanbiedingen zijn nog tot en met morgen beschikbaar, dus wees er snel bij als je van één of meerdere deals gebruik wilt maken.