De release van de PlayStation 5 is nog maar een kleine twee maanden van ons verwijderd. Het lijkt dan ook logisch dat de pr-machine van Sony langzaam maar zeker op gang komt en dat is nu precies wat er lijkt te gebeuren.

Travis Scott, een bekende Amerikaanse rapper, deelde via Instagram namelijk vol trots een bericht waaruit blijkt dat hij de PlayStation 5 al in zijn bezit heeft. Dit is voor zover bekend de eerste keer dat de console bij een publiek figuur opduikt. Dit lijkt dan ook een indicatie dat Sony begonnen is met een flinke campagne en de kans is groot dat meer bekende mensen, influencers en media binnenkort de PlayStation 5 van Sony krijgen.

Als gevolg daarvan kunnen we de komende weken vast en zeker ook meer nieuws en beelden verwachten. De lancering van een nieuwe consolegeneratie is altijd interessant en dus hebben we een mooie periode in het vooruitzicht!