De afgelopen jaren zijn games uit de Football Manager serie niet meer uitgebracht voor consoles. Eerder deze week werd Football Manager 2021 aangekondigd en het was dan ook een verrassing dat dit nieuwe deel ook voor Xbox Series consoles en de Xbox One verschijnt. Nog opvallender was dat de game niet is aangekondigd voor de PlayStation 5 en PlayStation 4. Inmiddels is duidelijk geworden waarom Sony’s consoles worden overgeslagen.

Miles Jacobson, de director van Football Manager, heeft op Twitter namelijk aangegeven dat ontwikkelaar Sports Interactive geen devkits van Sony heeft ontvangen en daarom Football Manager 2021 niet kan ontwikkelen voor de PS5 en PS4. Jacobson zegt dat Sony, in tegenstelling tot Microsoft, niet zelf actief Sports Interactive heeft benaderd. De studio heeft zelf wel contact gezocht met Sony, maar uiteindelijk heeft dit er niet voor gezorgd dat ze devkits van Sony kregen.

because to make games for a platform, you need a dev kit. To get a dev kit, the platform holder have to want the game on the platform. We spoke with Sony, we have no dev kits. We spoke with Microsoft, they sent them to us. — Miles Jacobson (@milesSI) September 24, 2020

Jacobson vindt het overigens geen schande van Sony, omdat devkits volgens hem vrij schaars zijn en Sony dus keuzes moet maken. Het betekent alleen wel dat we voorlopig niet hoeven te rekenen op een release van Football Manager op een PlayStation console.