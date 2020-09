Er zijn al maandenlang geruchten die suggereren dat EA met een remaster van de gehele Mass Effect trilogie komt. De geruchten zijn zo sterk, dat het wel een zekerheid lijkt. Alles wees er vooralsnog op dat Mass Effect Trilogy nog dit najaar zou verschijnen. Inmiddels zijn we bijna in oktober aanbeland en heeft EA er nog niks over losgelaten, waarmee een release in dit najaar steeds onwaarschijnlijker wordt.

Daar komt nu een vers gerucht bij, afkomstig van Jeff Grubb van VentureBeat. Volgens Grubb was EA van plan om in oktober Mass Effect: Legendary Edition – we weten nu dus waarschijnlijk ook de officiële naam van de remaster – te onthullen en ook in diezelfde maand uit te brengen. Dit zal echter niet meer gebeuren, als we Grubb moeten geloven. Hij zegt namelijk van bronnen dicht bij de ontwikkelaar te hebben vernomen dat de release is uitgesteld naar begin 2021.

De reden voor het uitstel zou liggen bij de eerste Mass Effect-game. Er zouden problemen zijn met de ontwikkeling van die remaster, waardoor dat deel qua kwaliteit niet overeen zou komen met de tweede en de derde game. Zowel de visuals als de gameplay voldoen niet aan de verwachtingen en daarmee zou het eerste deel een slechte indruk geven aan nieuwe spelers, aldus Grubb.

In zijn bericht meldt de journalist ook dat de multiplayer van Mass Effect 3 niet bij de remaster inbegrepen zit. Wel zouden de remasters alle DLC bevatten die ooit voor de Mass Effect-games is uitgebracht.