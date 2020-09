Aanstaande dinsdag, op 29 september, gaat het zesde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare en Warzone van start. Zoals we gewend zijn voert ontwikkelaar Infinity Ward met de start van een nieuw seizoen veranderingen door aan Verdansk, de map van Call of Duty: Warzone. Deze keer wordt er een metro toegevoegd en nadat we gisteren al de kaart van het metrostelsel konden delen, hebben we nu ook meer informatie over hoe de metro precies gaat werken in de game.

In totaal zijn er straks zeven metrostations in Verdansk. Aan het begin van ieder potje zijn er enkele stations open. Ieder station heeft exact dezelfde lay-out, dus dat maakt het oriënteren wat makkelijker. In de stations kan je ook weer Supply Boxes en dus de nodige loot vinden, evenals Contracts. Ook kun je natuurlijk de metro betreden, waarin je ook wapens en andere tools kunt vinden die je kunnen helpen in de strijd.

De metro vormt als het ware een nieuw fast travel systeem, zo legt Infinity Ward uit. Stations zullen geregeld aangedaan worden, dus je zal niet erg lang hoeven te wachten totdat je aan boord kunt gaan. De metro’s kunnen de route tussen de stations in beide richtingen afleggen.

Je hoeft niet bang te zijn dat je een metro verlaat, om vervolgens in een gebied te komen dat zich niet meer in de ‘veilige cirkel’ bevindt. Stations die buiten de cirkel vallen zullen namelijk overgeslagen worden. Verder wordt de metro beschouwd als “de enige echt veilige plek”, want de treinen zullen niet bewegen wanneer er aan boord gevochten worden. Een rijdende metro is dus de ideale plek om even op adem te komen en je uitrusting te checken.

Mocht je nou echt snel weg willen uit het metrostelsel, dan kun je bij ieder station ladders vinden om vlot te ontsnappen. Deze vluchtweg kan je zomaar een bezoekje aan de Gulag besparen!