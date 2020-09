Nog een paar dagen, tot 2 oktober om precies te zijn, wachten en Crash Bandicoot 4: It’s About Time is eindelijk in ons midden. Onlangs raakte er al meer informatie bekend over de competitieve en coöperatieve multiplayer van Crash Bandicoot 4, maar nu is er dan ook echt een officiële video uitgebracht. De lokale multiplayer bevat twee competitieve modi, waaraan in totaal vier spelers mee kunnen doen. Onder de noemer Bandicoot Battle kun met met Crash, Coco, Fake Crash en Fake Coco zowel Checkpoint Race als Crate Combo spelen.

De coöp-modus heet ‘Pass N. Play’ en hierin werken maximaal vier spelers samen om levels uit de campagne te spelen. Dat kan zoals je gewend bent of in de zogenoemde ‘N. Verted’ vorm, die alle levels een unieke twist geeft. Je speelt niet allemaal tegelijkertijd, maar omstebeurt. Zodra je dood bent dien je de controller door te geven. Wat vinden jullie van deze multiplayer toevoeging?