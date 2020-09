Atelier Ryza is waarschijnlijk het beste wat de langlopende Atelier-franchise is overkomen in lange tijd, want de charmante Ryza wist vorig jaar een erg goede indruk na te laten op menig fan van de reeks. Het duurde dan ook eigenlijk niet bijster lang vooraleer een sequel werd aangekondigd: “Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy” en die game werd uitvoerig besproken op de Tokyo Game Show.

Koei Tecmo wist alleszins indruk te maken met Atelier Ryza 2. De game kreeg een nieuwe trailer, die ons wat meer over het verhaal vertelt én nieuwe gameplaybeelden laat zien. Daarnaast werd aangekondigd dat Atelier Ryza 2 ook naar de PS5 zal komen. Iedereen die de PS4-versie aanschaft, kan hierbij gratis upgraden naar de PS5-versie. Dit geldt overigens voor zowel de fysieke als de digitale editie van de game.

Atelier Ryza 2 verschijnt eerst in Japan op 3 december 2020, maar komt in de loop van de winter ook onze kant op. De nieuwe trailer kan je hieronder bekijken, alsook een stukje uit de Koei Tecmo presentatie waarbij Atelier Ryza 2 wordt besproken.